EPDK'dan elektrikte megavatsaat başına azami fiyat kararı

EPDK'nın elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltmesi ile ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı artırdığını açıkladı.

AA'nın haberinde EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı ile ilgili detaylar aktarıldı.

Güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 200 lira olacak

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Azami fiyat daha önce 2 bin lira idi

Azami fiyat daha önce megavatsaat başına 2 bin lirayı geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının 3 katı olarak uygulanıyordu.

Propan içeriği uygulası erktelendi

Kurul ayrıca, otogaz LPG'nin özelliklerini belirleyen "TS EN 589+A1:2022 Otomotiv yakıtları- LPG- özellikler ve deney yöntemleri" standardının "propan içeriği" limitleri kısmının uygulamasını 1 Ocak 2024'e erteledi.