EPDK'dan kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesi kararı

EPDK'nın kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin kararı netlik kazandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) verilen desteklerle ilgili, teminat ve eksik yatırılan avans ödemelerle ile ilgili yeni kararlar verildi.

Buna göre, BDDK tarafından kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi ve konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Teminat hesaplamasındaki kriter değiştirildi

AA'nın haberine göre, üreteceği elektrik enerjisini sabit fiyatla ikili anlaşma yaparak satacağına ilişkin belgelerini sunan ve incelemeler neticesinde ikili anlaşmaları kabul edilen piyasa katılımcılarının teminat hesaplamasında, uzlaştırma dönemindeki piyasa takas fiyatı değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark yerine, ikili anlaşmalarında yer alan sabit fiyat değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark kullanılacak.

Eksik yapılan avans ödeme tutarları ile yeni uygulama devreye girdi

Serbest olmayan tüketiciler, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketiciler, daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketiciler ve serbest ve serbest olmayan tüketicilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin, kurul kararı ile belirlenen süre boyunca, ilgili avans dönemlerine ait ödenmemiş borçları sebebiyle eksik yapılan avans ödeme tutarları, piyasa katılımcılarının destekleme bedeli teminat tutarından düşülecek.