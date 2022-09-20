EPDK'dan sanayiciye lisanssız elektrik üretim tesisi kolaylığı

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararı sonrasında sanayiciye lisanssız elektrik üretim tesisi kurulumlarında mahsuplaşma kolaylığı da tanındı.

Sanayici, elektrik tüketimi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek şekilde Organize Sanali Bölgesi (OSB) içinde veya dışında herhangi bölgede birden fazla üretim tesisi kurabilecek ve üretim ile tüketime ilişkin mahsuplaşma Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yapılacak.

Karar daha önce alınmıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin 11 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde ve OSB'de elektrik üretimi ve tüketiminin farklı dağıtım bölgesi sınırları içinde yer alması sağlandı.

Uygulamada eksiklikler belirlendi

Yapılan değişiklikler sonrasında, özellikle çatılarında lisanssız güneş enerjisi santrali bulunan OSB katılımcılarının, mevcut tesislerini OSB dışındaki kendilerine ait başka tesislerin elektrik tüketimiyle ilişkilendirmesi ve katılımcıların üretim tesisleriyle tüketimlerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgelerinde kurulabilmesine imkan verilmesine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıktı.

Bir veya birden fazla üretim tesisi kurulabilecek

EPDK kurul kararına göre, bir veya birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere farklı görevli tedarik şirketi sınırları içinde de bir veya birden fazla üretim tesisi kurulabilecek. OSB içinde bulunan bir üretim tesisi de OSB sınırları dışındaki bir tesisin tüketimiyle ilişkilendirilebilecek.

Hesaplama EPİAŞ tarafından yapılacak

EPİAŞ geliştireceği bir yazılım üzerinden mahsuplaşma sonucunu, üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki görevli tedarik şirketlerine bildirecek ve böylece mahsuplaşma, organize olarak EPİAŞ tarafından yapılmış olacak.

OSB katılımcılarının kapasite olan tüm bölgeleri kullanması sağlanacak.

Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketlerinde yer almasına yönelik başvurular 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak.