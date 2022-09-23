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    EPDK'dan vergi kaçıranlara geçit yok

    Vergi kaçıranların lisanslarının yönetmeliğe başvurmadan EPDK tarafından iptal edilmesi karara bağlandı.
    • 23.09.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 15:42
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    EPDK'dan vergi kaçıranlara geçit yok

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vergi kaçakçılığı yaşanlara lisans vermemekte kararlı.

    Kurum, petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi  halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapabilecek.

    Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

    AA'nın haberine göre, EPDK'nin, "Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete

    Kaçakçılık fiillerine ilişkin kesinleşmiş mahkumiyet kararına bakılacak

    Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.


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