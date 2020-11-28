EPDK'nın 3 doğalgaz dağıtım şirketi ile ilgili kurul kararı

EPDK'nın 3 doğalgaz dağıtım şirketi ile ilgili kurul kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 3 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını revize etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuyla ilgili, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararına göre, "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları"nı belirleyen kurul kararı uyarınca, Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım Sanayi AŞ, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Akmercan Gepa Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020-2021 dönemi perakende satış tarifeleri yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Söz konusu 3 şirketin yatırım tavanlarında yapılan revizyon, bu yıl için 8 milyon 400 bin lira ile 64 milyon 700 bin lira arasında değişiyor. Söz konusu kararlar, 1 Aralık 2020'de yürürlüğe girecek.

PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK KURUL KARARLARI

Ayrıca, EPDK tarafından, bir şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi. Karara göre, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin, sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi. Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

MERSİN'DEKİ DEPOLAMA TESİSİNE İLİŞKİN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin, Mersin'deki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.