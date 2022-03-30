EPDK'nın elektrikle ilgili azami fiyat limiti kararı Resmi Gazete'de

EPDK'nın, 29 Mart tarihli kurul toplantısında aldığı, elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limitinin yükseltilmesi kararı yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

EPDK, 29 Mart tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanıyordu.

FİYAT LİMİTLERİ ASGARİ 0 LİRA, AZAMİ FİYAT 2 BİN 500 OLARAK BELİRLENDİ

Buna göre, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak uygulanmasına karar verildi.