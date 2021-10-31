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    EPDK'nın lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişti

    Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.
    • AA
    • 31.10.2021 - 09:52
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    EPDK'nın lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişti

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ELEKTRİK TÜKETİMİ YOKSA, TEDARİK ŞİRKETİ TESİS SAHİBİNE ÖDEME YAPMAYACAK

    Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji

    EPDK nın lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişti #1

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