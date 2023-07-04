EPDK'nın PTF tavan fiyatı açıklaması: Vatandaşların faturalarına yönelik bir artış yok EPDK, PTF tavan fiyat değişikliğini açıklamış, açıklamanın ardından bunun faturalara yansıyacağı algısı üzerine haberler yapılmıştı. EPDK durumun algılandığı gibi olmadığına dair ikinci bir açıklama daha yaptı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kamuoyunu aydınlatmak adına, PTF tavan fiyatının yükseltilmesinin vatandaşların faturalarına yönelik olmadığını aktardı.

Yılmaz, açıklamasında, EPDK'nın dün gerçekleştirdiği toplantıda, elektrik sektörünü ve özellikle de elektrik üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldığını aktardı.

"Tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"

Kararla, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) sayesinde arz güvenliğini ve tüketicileri korumaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. AUF ile uyumlu şekilde tedarikçileri daha ekonomik kaynağa yöneltecek bir adım. Böylelikle portföyleri genişleyecek. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak. Tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

"PTF tavan fiyat üretici ve tedarikçileri ilgilendiriyor"

Yılmaz, AUF ile başlatılan arz güvenliği ve tüketiciyi koruma odaklı sürecin devam ettiğini ve PTF tavan fiyatında yapılan bu artışın elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketleri doğrudan ilgilendirdiğini kaydetti.

"Fiyat yükselişinin piyasada rekabeti artırmasını bekliyoruz"

Kaynakların en doğru ve en ekonomik şekilde kullanımının EPDK'nin önceliği olduğunu ve bunun teşvik edildiğine işaret eden Yılmaz, şu ifadeyi kullandı:

Bu yükselişin piyasadaki fiyat rekabetini artırmasını ve tüm tüketici grupları dahil bütün paydaşlar için avantajlar getirmesini bekliyoruz.

"Elektrik fiyatları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı haberler yapıldı"

Özellikle internet medyasında daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak için elektrik fiyatları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı haberlere rastlandığını belirten Yılmaz, 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen tarifelerde nihai faturayı etkileyecek bir karar olmamasına rağmen elektriğe zam haberleri ile karşılaştıklarını vurguladı.

Yılmaz, konuyla ilgili şunları kaydetti:

Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile fiyat hareketlerinde yaşanan arızi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atmış olduk. Dün olduğu gibi yarın da fiyat hareketlerini titizlikle izlemeyi ve tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.