EPDK'nın ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor.

Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.

Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

Doğalgaz 1 ay ücretsiz

Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.

Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

Uygulama Resmi Gazete'de yayınlandı

Ücretsiz doğalgaz uygulaması, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı.

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Buna göre, ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.