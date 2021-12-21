EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceği belirtildi.

Dün akşam açıklanan ekonomi tedbirleri, döviz kurlarını aşağı indirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde 18 lira seviyelerinde olan dolar/TL kısa sürede değer kaybetmeye başladı.

Bugün kurda son 1 ayın en düşük seviyeleri görülürken, geçtiğimiz günlerde akaryakıta peş peşe gelen zamların akıbeti ise merak konusu oldu.

Beklenen açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'tan geldi.

CİDDİ İNDİRİMLER YOLDA

Benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyleyen Fesih Aktaş, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 15'LİK BEKLENTİ

Öte yandan sektör temsilcileri de olumlu yönde gelişmeler yaşanacağını vurgulayarak fiyat düşüşünün yüzde 15'i bulabileceğini belirtti.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ GÜNCEL FİYATLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelişmeler üzerine akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Üç büyükşehirde geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

Ankara'da benzinin litre fiyatı ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan, İzmir'de 11,68 liradan satışta.

Ankara'da motorinin litre fiyatı ise 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan, İzmir'de 11,55 liradan satışta.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,75 lira, İstanbul'da ortalama 8,70 lira, İzmir'de 8,58 lira.