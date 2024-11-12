EPRD 5 yıllık Türkiye yatırım stratejisini açıkladı

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2029 sonuna kadar olan dönem için Türkiye'ye yönelik yatırım stratejisini açıkladı.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, gelecek 5 yılda Türkiye'deki yatırım önceliklerini, yeşil dönüşümün hızlandırılması olduğunu belirtti.

EBRD, gelecek 5 yılda Türkiye'deki yatırım önceliklerini, yeşil dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermaye gelişiminin artırılması, Türkiye'nin küresel rekabet gücünün desteklenmesiyle ülkenin altyapı ve bölgesel entegrasyonunun güçlendirilmesi olmak üzere 4 temel alan olarak belirledi.

TÜRKİYE'YE 10 MİLYAR EURO KAYNAK

Mevcut ülke stratejisi kapsamında son 5 yılda Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar euro kaynak sağlayan EBRD, geçen yıl ülkeye deprem bölgesine destek paketi dahil olmak üzere 2,5 milyar euroyla rekor yatırım yaptı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMIN HEDEFİ

EBRD'nin Türkiye'de gelecek 5 yıla yönelik yatırımları için temel alan, "yenilenebilir enerji entegrasyonunun artırılması, kaynak verimliliği, karbonsuzlaşma, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği, iklim direncinin artırılması için destek sağlama taahhüdüyle yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğinin azaltılması" olmaya devam edecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBONSUZLAŞMAYI TEŞVİK EDEN PROJELER

Bu temel alanları kapsayan projelerde iş birliği yapmaya, etkiyi en üst düzeye çıkarmak için özel ve kamu sektöründeki ortaklarla yakın çalışmaya kararlı olduklarını söyleyen Falcetti, yeşil dönüşümü öncelik olarak belirlemelerinin pratikte yenilenebilir enerji entegrasyonunu, kaynak verimliliğini ve karbonsuzlaşmayı teşvik eden projelere öncelik vermek anlamına geldiğini anlattı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,7, 2025'te ise yüzde 3 büyümesini bekliyor.

Bankanın Türkiye'de, 2009'dan bu yana 455 proje ve ticaret finansmanı limitleri aracılığıyla taahhüt edilen 20,3 milyar eurodan fazla yatırımı bulunuyor.