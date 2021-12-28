Erciyes’e ilk Ukraynalı turist kafilesi geldi

Kayseri'de kayak sezonu hızlı başladı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes'e charter uçuşla ilk Ukraynalı turist kafilesi gelerek, bölgeyi hareketlendirdi.

2021-2022 yılının kayak sezonunu açan Erciyes’e, Ukrayna'dan ilk kafile geldi. Kafilenin karşılamasında konuşan tesisin yöneticisi Murat Cahit Cıngı, “Bu yıl haftada en az 3 uçak turist bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

POLONYALI TURİSTLERDEN SONRA UKRAYNALI TURİSTLER DE GELDİ

Sezonun açılmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu gelen Polonyalı turistlerden sonra bugün de charter uçuşla Ukraynalı 212 turist şehre geldi. Havaalanından çıkan turistler keman dinletisi ile karşılandı.

"ERCİYES'TE SEZON İYİ BAŞLADI"

Ukrayna’nın Erciyes Kayak Merkezi için önemli bir pazar olduğunu söyleyen Cıngı, “2 gün önce Polonya’dan gelen ilk kafilemizi karşılamıştık. Bugün de Ukrayna’dan bu sezon için planlanan ilk uçuş şehrimize ulaştı. Burada yine Şehit Cennet Yiğit İlkokulu öğrencileri ile misafirlerimizi karşılıyoruz. Yine mutlu bir gün geçiriyoruz. Çok şükür Erciyes’te sezon çok iyi başladı ve hızlı şekilde de ilerliyor. Yılbaşı itibari ile sadece charter uçuşla gelen 4 uçak yabancı misafirimiz olacak Erciyes’te.





"UKRAYNA EN BÜYÜK PAZARIMIZ"

Tabii Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin Ukraynalıyı Erciyes’te ve şehrimizde misafir etmiştik, bu yıl da yine Kiev’den ve diğer şehirlerden charter uçuşlarla haftalık en az 3 uçuşla kayağa gelecek, buradaki Kapadokya bölgesini, Kayserimizi gezecek misafirlerimizi Erciyes’te inşallah mutlu bir tatil geçirmeleri için ağırlayacağız.” dedi.