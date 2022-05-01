Erdek Ramazan Bayramı'na hazır

Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Erdek’te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gelecek misafirlerin telaşı yaşanıyor.

Balıkesir'in turizm ilçesi Erdek, Ramazan Bayramı'nda ağırlıklı olarak yerli turistlerin ve yazlıkçıların akınına uğrayacak.

Erdek'in ekonomisi turizm üzerine yapılandığı için, hava sıcaklığının arttığı bir döneme denk gelen Ramazan Bayramı'nda hareketlilik bekleniyor.

Erdek’te yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliği

Erdek’te yazlık ikametleri bulunan vatandaşların yavaş yavaş evlerine geldikleri, turizm alanında hizmet veren bir kısım otel motel ve pansiyonların hazırlıklarını tamamladıkları gözlenirken, doluluk oranı olarak yüzde 50 oranında rezervasyon yapıldığı, bu oranın daha da artmasının beklendiği dile getiriliyor.

Erdek’te bayram tedbirleri en üst düzeyde

İHA'nın haberine göre, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirerek, olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını aktardı.