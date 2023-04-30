Erdoğan ve Putin görüştü! Rusya'ya domates kotası 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldı İhracat şampiyonu domatese en önemli pazarlarından biri olan Rusya'da kota uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'ya domates ihracatında uygulanan kotanın artırıldığı açıklandı.

AA

Rusya'ya olan domates ihracatının kotalı olması, bu kotanın yükseltimlesi üretici ve ihracatçı için kritik öneme sahip.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığını müjdeledi.

Bu karar Rusya'ya domates ihracatının tekrar toparlanması beklentisini doğuruyor.

Erdoğan ve Putin görüşmesinin sonucu

Uçak, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları son görüşme sonrası Rusya'ya domates ihracatında kotasının 500 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

2022'de 377 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Geçen yıl toplam 377 milyon dolarlık taze domates ihracatı yapıldığını kaydeden Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü şekilde açtığını belirtti.

2023 yılı için ihracat beklentisi 500 milyon dolar oldu

Türkiye'nin domates ihracatında Rusya'da uzun yıllar lider ülke olduğunu, son yıllarda kota sorunları nedeniyle bu pazarda güç kaybı yaşadıklarını aktaran Uçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: