Borsa İstanbul’da tarihi gün! 150. yıla özel Gong töreni Borsa İstanbul’un 150. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gong Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

ensonhaber.com

Borsa İstanbul’un 150. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gong Töreni bugün gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eski Başbakan Tansu Çiller, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İMKB Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah ARICAN ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun katıldı.

150. yıl gongu eş zamanlı çalındı

150. yıl gongu, Borsa İstanbul Yerleşkesi’yle eş zamanlı olarak, Kütahya İli’nin Çavdarhisar İlçesinde bulunan dünyanın ilk borsası olan 1750 yıllık Aizanoi Antik Kenti’nde, Kütahya Valisi ve Çavdarhisar Kaymakamı katılımıyla çalındı.

BIST500 Endeksi hayata geçti

Borsa İstanbul bugün ayrıca BIST100’ün yanında, Borsa’nın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni hesaplamaya başladığını duyurdu.

"BISTECH 3.0 projesini hayata geçirdik"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Osmanlı İmparatorluğunda temelleri atılan Galata Borsası, 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası unvanını almış ve hükümet komiseri olarak da Varna mutasarrıfı “Abidin Paşa” atanmıştır.



Yenilikçi adımlarla, piyasalarımızın gelişimi ve sürekliliğini sağlayarak finansal teknolojik altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım olarak BISTECH 3.0 adını verdiğimiz projeyi 7 Ağustos 2023’de hayata geçirdik.

"Gençlerimizi finansal teknoloji alanında da yetiştirmeyi planlıyoruz"

Borsa İstanbul olarak gençlerimizin, yatırımcılarımızın bilgi ve deneyimlerini de beslemek istiyoruz. Bunun için de hem gerçek zamanlı hem de tarihsel katma değerli veriler sağlayacak bir BİSTECH Data Platformu oluşturuyoruz.



Finansal teknolojide insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli bir adım olarak BISTECH Borsa İstanbul Teknoloji Akademisi’ni kuruyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri barındıran bu projemizle gençlerimizi finansal teknoloji alanında da yetiştirmeyi planlıyoruz.

"500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni bugün başlatıyoruz"