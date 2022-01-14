Eriyor! Güncel altın fiyatları 14 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Eriyor! Güncel altın fiyatları 14 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftanın son iş gününde altın fiyatları ne durumda merak ediliyor. Peki 14 Ocak Cuma 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte altında son durum...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme anbean takip ediliyor.

Hafta boyunca yüksekten seyreden gram ve çeyrek altın, bugün düşüşe geçti.

14 Ocak Cuma günü gram altın fiyatı 795 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1308 liraya düştü.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

14 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 795,89

SATIŞ: 795,97

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.290,00

SATIŞ: 1.308,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.161,00

SATIŞ: 5.210,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.584,00

SATIŞ: 2.619,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.193,47

SATIŞ: 5.242,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 722,51

SATIŞ: 729,55

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.822,90

SATIŞ: 1.823,20