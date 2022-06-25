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    Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

    Türkiye'nin ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi, geçen yıl bu gün faaliyete başlayarak ülkenin doğalgaz güvenliğinde önemli görevler üstlendi.
    • 25.06.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 10:11
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    Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

    Son yıllarda Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği için birçok yatırım devreye alındı. Bunlardan birisi olan Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

    Yüksek gaz girişi ve depolama faaliyetleri sürüyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğalgaz giriş kapasitelerinin yükseltildiği, doğalgaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımların hız kesmediği bildirildi.

    Ertuğrul Gazi, bir yıl önce bugün faaliyete geçti

    Açıklamada, Türk bayraklı Ertuğrul Gazi'nin geçen yıl 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle faaliyete başladığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğalgaz arzı için gece gündüz demeden hizmet etti. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğalgazı ulusal sisteme aktardı. Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor.

    Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı #1

    Enerji arz güvenliğinde kilit role sahip

    Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit role sahip Ertuğrul Gazi, ülkesine hizmet etmeye devam ediyor."

    Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı #2

    Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı #3


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