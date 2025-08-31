Erzincan'da Ahıska Türkü çift, Ukrayna'dan getirdiği fidanlarla Erzincan'da 70 çeşit üzüm yetiştiriyor

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türklerinden Binali ailesi, Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017'de Türkiye'ye getirildi.

Kafileler halinde Türkiye'ye getirilen ailelerden bazıları, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarına yerleştirildi.

ÇOK ÇEŞİTLİ ÜZÜMLER ÜRETİYORLAR

Burada ikamet eden Ahıska Türklerinden Binali ailesi, Ukrayna'dan sadece birkaç kişisel eşyasını ve orada yetişen çeşitli üzüm fidanlarını döşek arasında getirebildi.

8 çocuğu ve 40 torunu bulunan Faik ve Gülşen Binali çifti, yıllar içinde hem ürettikleri ekşi, tatlı, alaca, siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil gibi çeşit çeşit üzümlerini bahçesinde satarak tarımsal üretimle geçimini sağlamaya başladı hem de köy halkıyla güçlü bir bağ kurdu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE GELDİK"

75 yaşındaki Ahıska Türkü Faik Binali, 25 yıl yaşadığı Ukrayna'dan ikinci baba yeri olarak gördüğü Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde geldiklerini söyledi.

Erzincan'a gelerek 2017'de Üzümlü ilçesine yerleştiklerini dile getiren Binali, o zamandan bu yana da huzur içinde yaşadıklarını anlattı.

"70 ÇEŞİT ÜZÜMÜM VAR"

Ukrayna'dan gelirken de üzüm fidanı getirdiğini dile getiren Binali, "Oradan ağaçlar, üzümler getirdim. 70 çeşit üzümüm var, burada da çoğaltıyorum. Karası, erken ve geç olanı, her lezzetten üzümümüz var. Gelsinler her vakit hizmetteyiz. 300 metrekare alanda üzüm ektik, buradan kazandığımız ile geçiniyoruz. Yiyenler dua ediyor." dedi.

"ALLAH BİZE RIZKIMIZI DA SAĞLIĞIMIZI DA VERİYOR"

Lezzetli Cimin üzümü de yetiştirdiklerini anlatan Binali, "Her sabah ezandan önce kalkarak bağda çalışıyorum. Gün boyu buranın içerisindeyiz. Ona göre Allah bize rızkımızı da sağlığımızı da veriyor. Biz buranın halkından, hepsinden çok razıyız. Allah hepsine rızık, selametlik versin. Bizlere ev verdiler, gaz verdiler. Elimizden geleni yapıyoruz. 75 yaşındayım ama kimseden geri de kalmıyorum." diye konuştu.

"BU VAKTE KADAR KİMSE SAHİP ÇIKMAMIŞTI, O ÇIKTI"

Binali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu vakte kadar bize sahip çıkıp kimse getirememişti, o getirdi. Ev verdi, gaz verdi, toprak verdi. Ne lazım olsa verdi. Biz onu baba yerinde görüyoruz. Her vakit evimizde bekleriz ki gelsin, köye de gelsin. Biz ondan çok razıyız. Bir yemek yedirsek, eline çay tutabilirsek kendimizi bahtlı insan hissederiz. Bu üzümlerden ona ikram etmek istiyoruz."

"DÖŞEK İLE ÜZÜM ÇUBUKLARINI GETİRDİK"

Faik Binali'nin 58 yaşındaki eşi Gülşen Binali de eşine her zaman destek olduğunu belirtti.

Yetiştirdikleri çeşitli asmanın yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünden daha erken olgunlaştığına işaret eden Gülşen Binali, şunları kaydetti:

Ukrayna üzümleri Cimin üzümüne göre 20 gün, 1 ay öncesinden yetişiyor. Bizim bunu yetiştirme maksadımız ekmek parası kazanmak. 70 çeşit üzüm var. Ukrayna'da çok savaş oluyordu. Sadece biz yanımıza fideleri aldık. Bir tane giyinecek bir şeyim yoktu. Bir kat döşek ile geldik. 2 tane de elimde çanta vardı. Döşek ile üzüm çubuklarını getirdik. Bir çanta dolusu üzüm çubuğuydu. Baktık ve buradaki üzümler şimdi Allah'a şükür satışa çıktı. Üzümler çok iyi.

Çok zor durumdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'ye geldiklerini anlatan Gülşen Binali, sayesinde yetiştirdikleri üzümlerden kendisine ikram etmek istediklerini bildirdi.