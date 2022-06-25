Erzincan’da çevre kirliliğine yol açan altın madenine en üst sınırdan ceza

Erzincan’da faaliyet gösteren altın madeninin boru hatlarından toprağa sızıntı olduğu tespit edildi. Yapılan analizler sonrasında da kuruma en üst seviyeden ceza kesilerek soruşturma açıldı.

Çevre sağlığını ve su kaynaklarının temizliğini tehdit eden unsurlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilerek ortaya çıkartılıyor.

16 milyon 441 bin lira idari para cezası

Erzincan’da da çevre kirliliği tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan “altın madenine” 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uyguladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu

Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Analiz için numune toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Denetim ekipleri bölgede incelemelerde bulundu, gerekli analizleri yapmak üzere numuneler topladı.

Ekipler bölgede inceleme yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler köyünde 21 Haziran 2022 tarihinde bir altın madeni işletmesinin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Çevre Denetim Ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Boru hatlarından sızıntı tespit edildi

Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi.

Analiz raporlarının teyit edilebilmesi için n umune alındı

Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile da teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.

Sızıntı bulaşan toprak yüzeyden sıyrıldı

Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak güvenli alana taşındı.

Temizleme çalışmasının yeterliliği de denetlendi

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı.

Bölge izlenmeye devam edilecek

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.