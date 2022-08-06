Erzincan’da çilek hasadı başladı

Erzincan’da yaz meyvelerinin olmazsa olmazı çilekte hasat başlayan hasat kenti hareketlendirdi. Hava sıcaklığı nedeniyle zor şartlarda yürütülen çalışmalar 20 gün içinde tamamlanacak.

Yurdun dört bir yanından gelen hasat haberlerinden birisi de Erzincan’dan geldi.

Erzincan’da damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti, farklı aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken çilekte hasat heyecanı başladı.

İHA'nın haberine göre sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutan kadın ve erkek işçiler, saat 10.00'a kadar çilek topluyor.

Hasat 20 gün sürüyor

Yaklaşık 20 gün süren hasatta toplanan çilekler ise daha sonra pazar ve yol kenarlarındaki tezgâhlarda satışa sunuluyor.

Üzümlü’de çiftçilere ve mevsimlik işçilere kazanç sağlayan çilek üretimi, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 5 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapan Mustafa Canbaba’yı tarlada ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını diledi.





"Meyvecilik alanında atılım var"

Şahin, meyvecilik alanında da bir atılım içerisinde olunduğunu belirterek çilek bahçesi gibi alanların gelişmesi ve genişlemesi için üreticilerin yanında olduklarını belirtti.



