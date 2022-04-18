Erzincan’da devlet desteği: 1 yılda 114 çiftçi sürü sahibi yapıldı

Köyden kente göçü önlemek ve tarımla hayvancılığı geliştirmek için başlatılan projelerden biri de Erzincan'da etkili oldu.

Erzincan’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi çerçevesinde, geçtiğimiz yıl 114 çiftçiye 10 bin 257 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Projede, özellikle Erzincan genelinin koyun yetiştiriciliğine elverişli yapısı ile küçükbaş işletmelerinin kapasitelerini artırarak yerel ırkların gelişmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Hayvancılık destekleri bölgesel kalkınma için de yapılıyor

Yapılan desteğin bölgesel anlamda ekonomik güce dönüşmesi, il ve ilçelerdeki koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması da amaçlanıyor.





114 üreticiye 15 milyon 500 bin lira kredi desteği



Bu doğrultuda uygulanan proje ile üreticilere çok avantajlı kredi imkanları sağlanarak 114 üreticiye 10 bin 257 koyun için 15 milyon 500 bin TL kredi sunuldu. Desteklemeler ve hayata geçirilen farklı projeler ile de Erzincan’da 2020 yılında 463 bin 182 olan küçükbaş hayvan sayısı artarak 2022 yılında 550 bin 77 oldu.