Kayak merkezleri yurt genelinde sezonu açtı ve özellikle hafta sonları doluluk yaşanıyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor.

EKSİ 10 DERECEDE ERZİNCAN MANZARASI

Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, eksi 10 dereceleri bulan soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor.

Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'nin sayılı kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, ziyaretçilere eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuluyor.

Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi ViDEO

FARKLI ZORLUK DERECESİNDE 4 PİST

Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezi, 17 kilometrelik parkurda farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KAYAĞIN YANINDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ DE YAPILIYOR

Özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.

"İLK KEZ BU DENEYİMİ YAŞADIM"

Yamaç paraşütü yapan Ali Bahtiyar Mengüç, "İlk defa böyle bir deneyim ile karşılaştım. Çok merak ediyordum. Kayak yapıyorduk ama böyle yamaç paraşütü ile kayak pistinden aşağı kaymak çok akılalmaz bir şeydi. Çok heyecanlandım." diye konuştu.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR YER"

Yamaç paraşütü ve kayak sporcusu Sedat Cengiz ise, "Çok güzel bir tesis var. Kayak ve uçuş için mükemmel. Gerçekten harika bir yer. Bugün de hava güzeldi. Güzel bir uçuş yaptık Ali Bey ile o da heyecanlandı. Çok sevindi." dedi.