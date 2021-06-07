Erzincan’da güneş enerji santralinde elektrik üretimine geçildi

Erzincan’da mayıs ayında güneş panellerinin montajına başlanan 990 KW’lik Kurutilek Güneş Enerji Santrali'nde kurulum işlemleri tamamlandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları, yurdun çeşitli bölgelerinde hayat bulmaya devam ediyor.

Temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan 990 KW’lik Kurutilek GES projesi, hummalı bir çalışma ile 1 ay erken tamamlanarak belediye bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Burada daha önceden planladığımız 1 MW’lik GES’nin kurulması gerçekleştirildi. Kurulumdan elde edilecek enerji inşallah belediye kaynaklarına eklenecektir.

"BUNDAN SONRA BİR 4 MW’LİK KISIM DAHA VAR"

Allah nasip ederse bundan sonra bir 4 MW’lik kısım daha var onunda kurulması için gayret edeceğiz. Yenilenebilir enerjilerin kurulmasına devam edeceğiz.





"YATIRIMIN DEVAMINI MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ"

Erzincan Belediyesi'nin kaynaklarını daha çok güçlendirmeye, daha çok gelir elde ederek vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam etmesi için bunların devamını mutlaka sağlayacağız.” dedi.

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