Erzincan'da hayvancılık desteklemeleri ödemeleri başladı

Erzincan'da hayvancılık destek ödemeleri çerçevesinde 11 milyon 489 bin 955 lira ödenecek.

Türkiye genelinde hayvancılık destek ödemelerine başlandı.

Erzincan'da da anaç koyun keçi desteklemesinde 1.343 küçükbaş işletmesine 9 milyon 95 bin 820 lira, sürü yöneticisi desteği dahilinde 344 üreticiye 2 milyon 64 bin lira ve besilik erkek sığır desteğinde 130 üreticiye 330 bin 135 lira destek ödemesi yapılacak.

Ödemeler T.C. numarasına göre

İHA'nın haberine göre, ödemeler 27 Mayıs 2022 saat 18.00 den itibaren T.C. numarasının son rakamı 0 ve 2 olan, 3 haziran 2022 saat 18.00 dan sonra T.C. numarasının son rakamı 4,6 ve 8 olan üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.