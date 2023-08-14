Erzincan'da hibe destekle aronya bahçesi kuruldu! İlaç ve gıda sanayiinde kullanılacak Erzincan’da farklı ürün denemelerine ağırlık verilmeye başlandı ve aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliği de son zamanlarda arttı.

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İHA

Türkiye, tarım alanında ürün çeşitliliğini hedefledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu anlamda proje geliştiren üreticilere hibe destekler veriyor.

Erzincan’da, ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan aronya yetiştirilmeye başlandı.

Erzincan'daki aronya bahçesi hibe desteklerle kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı Uzman Eller Projesine başvuran Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, aldığı hibe desteği ile Erzincan Merkeze bağlı Yaylabaşı Beldesinde aronya bahçesi kurdu.

10 dekarlık alanda aronya yetiştiriciliğine başlayan Evrensel, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’e proje ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Evrensel’i ziyaret eden Şahin ise Erzincan’da gençlerin tarım sektörüne yeni ürünlerle girmesinin sektörü mutlu ettiğini söyledi.

"Aronya ilaç ve gıda sanayisinde kullanılıyor"

Şahin, tıbbi ve aromatik bir bitki olan aronyanın Kuzey Amerika'da doğal olarak yetiştiğini, Amerika ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilaç ve gıda sanayisinde kullanılabildiğini dekara yaklaşık 1 ton ürün alınabileceğini vurguladı.

"Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği dünya genelinde arttı"

Evrensel de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü, dünyadaki pazardan Türkiye’nin de en iyi şekilde payını almasını istediklerini kaydetti.