Euro
9.7855
0.17%
Dolar
8.1299
0.28%
Altın
466.44
0.56%
Borsa
1.365
0%
Bitcoin
451.106
1.67%
EXEN Coin
26.10
0.03%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri yapılacak

    Erzincan'da bulunan 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.
    • AA
    • 21.04.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri yapılacak

    Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    AÇIK TEKLİF USULÜ İLE

    Buna göre, Erzincan'ın Merkez ve Üzümlü ilçelerinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkarıldı.

    İHALE TARİHİ

    İsteklilerin talep edilen belgelerin ihale günü ve saatinde il encümenine vereceği ihaleler, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 5'er dakika arayla gerçekleştirilecek.

    Erzincan da jeotermal saha ihaleleri yapılacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir