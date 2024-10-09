Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde kavun, karpuz yetiştiriciliği arttı

AA

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerindeki tarım arazilerinde, meyve ve sebze üretiminin yanı sıra son yıllarda kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yaygın yapılıyor.

Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan kavun ve karpuz, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerine pazarlanıyor.

Geçen yıl tarımsal arazinin 1942 dekarında karpuz, 1259 dekarında ise kavun üretimi yapılan kentte, bu iki üründe toplam 13 bin 451 ton rekolte elde edildi.

Hasada devam edilen şehirde 50 çiftçinin yetiştirdiği kavun ve karpuzlar, il merkezinin yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki illere satılıyor.

"MEYVE BAHÇELERİ HIZLA ÇOĞALIYOR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük, kentte tarım sektörünün her yıl daha da geliştiğini söyledi.

ERZİNCAN, SEBZE VE MEYVEDE SÖZ SAHİBİ

Çok yönlü tarımsal potansiyele sahip olan kentin, özellikle sebze ve meyve üretiminde bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Kütük, şöyle konuştu:

Erzincan'da, tarla bitkilerinden meyveciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitkilere, küçükbaş hayvancılıktan su ürünlerine, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar tarımın tüm alt sektörlerini görmek mümkün. Sahip olduğu toprak ve su yapısı ile birlikte ilimizin mikro klima iklime sahip olması nedeniyle son yıllarda meyvecilik ve sebzecilik sektöründe önemli adımlar atılıyor. Özellikle seracılık ve kapama meyve bahçelerinin hızla çoğalıyor olması, doğunun sebze ve meyve deposu olma yolunda attığımız adımların göstergesidir.

"ERZİNCAN ÇİFTÇİSİ DOĞRU YOLDA"

Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde gözle görülür bir artışın yaşandığını anlatan Kütük, "TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre, ilimizde 1942 dekar alanda karpuz, 1259 dekarlık alanda ise kavun yetiştiriciliği yapılmıştı. Bu yıl ise saha gözlemlerimize göre hem karpuzda hem de kavunda gerek ekiliş alanı gerekse üretim noktasında artış gözlemlemekteyiz. Erzincan çiftçisi, bölgede tarımın ve üretimin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

"YURT DIŞINA SATABİLMEK İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

Üretici Şeref Oruç da Erzincan genelinde her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun, karpuz sezonu geçirdiklerini dile getirdi. Kalitede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

Munzur Dağı eteklerinde Mollaköy beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisinde kavun ve karpuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Sezon artık yavaş yavaş bitiyor. Geçen yılda aynı ürünü ekmiştim. Bu sene verimde yaklaşık yüzde 30 artış var. Çiftçimiz çalışkan ve her zaman üretir. Üretilen fazla ürünümüzü yurt dışına satabilmek için destek bekliyoruz. Bu eğer gerçekleşirse içeride üretim ve fiyat istikrarı olur.

"VERİM YÜKSEK OLUNCA FİYATLAR AŞAĞIYA İNDİ"

Oruç, bölgede yetişen ürünlerin Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bulunan illere sevk edildiğini belirterek, şöyle konuştu: