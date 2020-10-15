Erzincan’da pancarın 'tatlı' yolculuğu kadın çiftçilerden soruluyor

Yaklaşık 40 bin dekar alanda şeker pancarı üretilen Erzincan'daki kadın çiftçiler, hasat döneminde tarlada hem söküm yapıyor hem de mahsulün taşınmasında yardım ediyor.

Kadınlar, emek gücü olarak çiftçilikte de her türlü işi erkeklerle birlikte başarı ile yürütüyor. Erzincan'daki kadın çiftçiler de traktör direksiyonuna geçerek büyük emeklerle ürettikleri şeker pancarının sökümünü gerçekleştiriyor.

ŞEKER PANCARININ HASATI SÜRÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler için önemli gelir sağlayan ve yaygın olarak üretilen şeker pancarının hasadı sürüyor.

Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancar üretimi gerçekleştiren kadın çiftçiler, şeker pancarı hasadını gerçekleştiriyor.

BÖLGEDE PANCAR HASADI KAR YAĞANA KADAR DEVAM EDİYOR

Tarlada şeker pancarı hasadı yapan kadın çiftçilerden Songül Aslan, 25 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi. Pancar hasadına kar yağana kadar bölgede devam edildiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Hasadını yaptığımız pancarı daha sonra bölgemizde bulunan şeker fabrikasına gönderiyoruz. Fabrikada işlenen pancar sofralara ağızlarımızı tatlandıran şeker olarak geliyor. Üretimimizi geçmişte insan gücü kullanarak yapıyorduk, şimdi ise traktör ve makinelerle yapıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi ile makinelerle yaptığımız hasat daha kolay ve verimli oluyor.

"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK"

Ben burada eşime traktörle pancar sökümünde ve taşımasında yardımcı oluyorum. Artık makineleri biz de kullanıyoruz. Yani kadınların yapamayacağı iş yoktur."

"TEKNOLOJİ İLERLEDİKÇE DAHA RAHAT ÜRETİM YAPIYORUZ"

Çiftçilerden Aytekin Aslan ise eşiyle tarlada pancar mesaisi yaptıklarını belirterek, "Eskiden çiftçilik çok zordu, şimdi teknoloji ilerledikçe daha rahat üretim yapıyoruz. Ben eşimle hasat yapıyorum. Hatta eşim traktör ve makine ile pancar sökümünü benden daha iyi yapıyor. İnşallah bu yıl yetkililer sesimizi duyar ve bizleri mutlu edecek şekilde güzel primler verirler." diye konuştu.

"KADINLAR HEM TRAKTÖR KULLANIYOR HEM DE SÖKÜM YAPIYOR"

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik de pancar üretiminin geçen yıllara göre yüzde 50 arttığını aktardı.

Kentteki pancar üretimini 20 bin dönümden 30 bin dönüme çıkardıklarını ifade eden Geyik, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, kendileri, eşleri ve çocukları ile pancarları hasat ediyor. Teknolojinin gelişmesi ile pancar hasadı kadın çiftçiler tarafından da yapılmakta. Kadın çiftçilerimiz hem traktör kullanıyor hem de pancar söküm makinesi ile hasat yapıyor. Gayretlerinden ötürü kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Sofralarımızda 3 öğün gıdamızı eksik etmeyen çiftçilerimiz 'ağzımız tatlansın' diye şeker pancarının hasadını şu anda yapıyorlar. Bizim ve çiftçilerimizin gözü ve kulağı açıklanacak olan pancar taban fiyatlarında. İnşallah hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu olur."