Erzincan’da patates üretiminin yaygınlaşmasına devlet katkısı Erzincan'da 65 çiftçi ile 181 dekar alanda yürütülen proje ile kentte, patates üretimi tekrar ayağa kaldırılıyor.

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AA

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, patates yetiştiriciliğine uygun olduğu merkezleri tespit ederek, destek sağladı.

Bu desteklerle, Çağlayan Beldesi ve Karatuş köyünde patates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje yürütülüyor.

Proje kapsamında 65 çiftçi ile 181 dekar alanda çalışmalara başladı.

Erzincan ürün deseni içerisinde patatesin de yer alması isteniyor

Projenin gayesi bölgede patates yetiştiriciliğinin yeniden ayağa kaldırılarak Erzincan ürün deseni içerisinde patatesin de yer almasını sağlamak olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, projeyi yüzde 75 oranında finanse ediyor.

Bakanlık, projeye 450 bin TL kaynak sağladı.

45 bin 280 kilogram patates tohumu ekildi

Bakanlığın sağladığı 450 bin TL ve çiftçiler tarafından sağlanan 150 bin TL kaynak ile birlikte 45 bin 280 kilogram patates tohumluğu toprakla buluşturuldu.

Ekimin takibi yapılarak çiftçiler bilgilendirilecek

Ekilen patateslerin sezon boyunca takibini gerçekleştiren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, projeye dahil olan çiftçileri teknik konularda bilgilendirecek.