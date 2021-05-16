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    Erzincan’da semt pazarı denetlendi

    Koronavirüs salgını ile mücadelede tam kapanma tedbirleri kapsamında semt pazarları sadece cumartesi günleri hizmet verebiliyor.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 08:46
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    Erzincan’da semt pazarı denetlendi

    Erzincan Valisi Mehmet Makas, tam kapanma tedbirleri kapsamında İnönü Mahallesinde kurulan semt pazarında denetimde bulundu.

    Vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılarak alındığı pazar yerinde pazarcı esnafıyla sohbet eden Vali Makas, alınan tüm tedbirlerin insanların sağlığı için olduğunu belirtti.

    MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALI

    Pazar denetimi sırasında salgının kontrol altında tutulması ve düşme eğiliminde olan vaka sayılarının daha da düşmesi için maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere tüm kurallara hassasiyetle uyulmasının önemini hatırlatıldı.

    Erzincan’da semt pazarı denetlendi #1

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