Erzincan'daki Tercan Barajı bölgenin elektrik ihtiyacını karşılıyor Tercan Barajı, Erzincan'da Tercan Çayı üzerinde 1988 yılından bu yana hizmet vererek elektrik üretiyor ve günümüzde 12 bin 980 kişinin elektrik ihtiyacını gideriyor.

İHA

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde inşa edilen barajların, yapılandıkları bölgelere olan katkıları sürüyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan baraj, bölgeye hayat veriyor.

Erzincan’da Tuzla Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1969-1988 yılları arasında inşa edilen Tercan Barajı, bölgeye hizmet veriyor.

Akarsu yatağından yüksekliği 65 metre olan baraj, içerisinde depoladığı 176 metre küp su ile 14 bin 184 dekar tarım arazisinin modern sistem ile sulanmasını sağlıyor.

43 milyon kilovatsaate yakın elektrik üretiyor

Baraj, ortalama 42 milyon 964 bin 470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 12 bin 980 kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)