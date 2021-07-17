Erzurum haziran ayı sektörel en’leri açıklandı

TİM, Erzurum'a ait ocak-haziran dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarını paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak-haziran dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarına göre Erzurum’da bu yılın haziran ayında 14, ocak-haziran ayları arasında ise 16 sektör ihracat gerçekleştirdi. 6 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 6 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

HAZİRAN AYINDA MADENCİLİK, OTOMOTİV VE ÇİMENTO SEKTÖRLERİ YÜKSELDİ

Erzurum’dan Haziran 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör madencilik ürünleri, otomotiv endüstrisi ve çimento sektörleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 6 sektör madencilik, çimento, kimya, hububat, demircilik ve otomotiv endüstrisi olarak sıralandı.

İHRACATTA ARTIŞ YAŞANDI

Yılın ocak-haziran arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş yaşandı. Deri ve deri mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, madencilik ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri ihracat artışı kaydeden sektörler olarak belirlendi

ARTIŞ ORANLARI

TİM verilerinde, bir yıllık süreç bazında ihracat değeri artış oranı tekstilde yüzde 145,7, deri ve deri mamullerinde yüzde 6107, çimento sektöründe yüzde 216,1, madencilik ürünlerinde yüzde 64,8, Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 33.6, hububat, bakliyat ve ürünlerinde ise yüzde 1.366 olarak değerlendirildi.

DÜŞÜŞ KAYDEDEN SEKTÖRLER

6 aylık süreçte, bir önceki yıla göre ihracat değeri düşüşünün en yüksek oranda kaydedildiği sektör meyve sebze sektörü oldu. Kimya, Makine, Çelik, otomotiv, Diğer sanayi, İklimlendirme, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, halıcılık ve hazır giyim sektörleri önceki yıla göre ihracat değerinin azaldığı sektörler olarak kaydedildi.

DÖNEMSEL DÜŞÜŞ ORANLARI

Dönemsel kayıtta ihracat değeri düşüş oranı meyve ve sebze sektöründe yüzde 100, halı sektöründe yüzde 94.9, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 9.1, iklimlendirme sanayisinde yüzde 67,1, otomotiv endüstrisinde yüzde 61,0, makine ve aksamlarında yüzde 25,9, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 15,2, çelikte yüzde 43,5, diğer sanayi ürünlerinde yüzde 82.9, hazır giyimde yüzde 61.5, demircilik sektöründe ise yüzde 15.7 olarak belirlendi.