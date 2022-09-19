Erzurum'da bulunan Aziziye Belediyesi, salkım domateste Türkiye'de en uygun fiyatın kendilerinde olduğunu iddia ederek "Ilıca domatesi piyasanın en ucuzu" diyor.

Ilıca domatesinin kilosu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde 8,90 liradan satışa sunuluyor.

Aziziye Belediyesi’nin üretimini jeotermal destekli seralarda yaptığı Ilıca domatesi, piyasalardan talep görüyor.

Ilıca domatesi, Erzurum’da sofraları süslemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyatıyla enflasyona da kafa tutuyor.

İHA'nın haberine göre, “Dalından Sofraya” sloganıyla üretilen Ilıca domatesi, başka yörelere ait olan ve piyasada 20 lirayı bulan fiyatlardan satılan domateslere meydan okuyor.

"Türkiye'nin en ucuz salkım domatesi"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ilıca domatesi, Türkiye’nin sadece en lezzetli domatesi değil, aynı zamanda en ucuz salkım domatesi olma unvanıyla da sofralara ulaşıyor.” diyerek, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerini işaret etti.

Erzurum iddialı: Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi Aziziye’de VİDEO

Domates fiyatı ile enflasyonla mücadele ediyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kilosu 8,90 liradan satışa sunulan Ilıca domatesinin şu anda Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi olduğunu vurgulayan Orhan, yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

"Seferberliğe Ilıca domatesiyle ortak olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda ürünlerinde indirim seferberliği başlatılması noktasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ne çok özel bir misyon yüklediğini hatırlatan Orhan, “Hatırlanacağı üzere bu seferberliğe bizler de Ilıca domatesimizle ortak olmuş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalamıştık. İşte bu çerçevede Ilıca domatesimiz şu anda Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi olarak rafları süslüyor. Vatandaşlarımız da salkım domates fiyatlarına yönelik ufak bir araştırma yaparlarsa, Ilıca domatesinin piyasanın en ucuzu olduğunu rahatlıkla görebilirler.” diye konuştu.