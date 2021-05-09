Yağış azlığı ve aşırı rüzgar Erzurum'da tarımı tehdit eder boyuta geldi.

Nisan ayında yeterli yağış almayan Erzurum'da, tarım sektöründe kuraklık tehlikesi baş gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan tam kapanmaya rağmen Erzurum'da tarım sektöründe çalışmalar hızlandı. 1.650 metre rakımda Pasinler Ovası ve Daphan Ovası'nda çiftçiler ekimlerini büyük ölçüde tamamladı.

Erzurum tarımında kuraklık endişesi sürüyor VİDEO

BU YIL YETERLİ YAĞIŞ ALAMAYAN ERZURUM'DA KURAKLIK TEHLİKESİ

Patates, ay çiçeği gibi ürünlerin ekimini sürdüren çiftçilerin en büyük korkusu yörede baharla birlikte yaşanan yağış azlığı. Mevsim normallerine göre geçen yıllarda nisan ayında 56 kilogram yağış düşerken, bu yıl 12 kilogram yağış alan Erzurum'da kuraklık tehlikesi büyüyor.

“AŞIRI RÜZGAR EKİLİ ÜRÜNLERİ KAVURUYOR”

Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, kuraklığın yanı sıra etkili olan rüzgarın da ekili ürünleri kavurduğunu söyledi, yaklaşık 40 gündür bölgeye yağmur yağmadığını söyledi. Bölgede etkili olan rüzgarın ekili ürünleri de kuruttuğunu belirten Karaman, "Bu sene kuraklık çiftçiyi tedirgin etmeye başladı. Güçlü yağmur olmazsa durum vahim. İklim şartları değişti, şimdi mayıs yağışları dönemi ama günümüzde damla bile yok. Kuraklık tehlikesi yüzde yüz boyutta. Bir de aşırı rüzgarın ekili ürünleri kavurması tehlikeyi biraz daha artırıyor. Tarlaya patates ekmeyi planlıyoruz, eğer yağmur olmazsa pahalı da olsa yağmurlama sistemi kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

“TOPRAKTA NEM YOK”

Pasinler Ovası'nda tarlasına ayçiçek eken Rafet Atmaca, "Arazi güzel ama bu sene havalar biraz kurak. Ayçiçeği ekimine başladık, toprakta nem yok. Sonbaharda ektiğimiz buğdaylar yağmur olmadığı için henüz bitmemiş. Yağmur olmazsa her şeyde sıkıntı var." dedi.

EN BÜYÜK KORKULARI KURAKLIK

Pasinler ovasında ay çiçeği ekimini sürdüren üreticiler, en büyük korkularının kuraklık olduğunu söyledi.