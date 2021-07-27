Erzurum’da börek evi açtan kadın girişimci, etrafına örnek oldu

Ev kadını Gülten Turan, evinde yaptığı beğenilen lezzeti bir iş yeri açarak yaşadığı kentin geneline sundu. Kısa zamanda beğeni kazanan ürünlerini pazarlayan girişimci, kadınlara cesaret veriyor.

Erzurum’da yaşayan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülten Turan, hayalindeki börek evini açtı. Kadın girişimci şimdi siparişlere yetişemiyor.

BÖREK, BAKLAVA, MANTI, ERİŞTE VE TATAR BÖREĞİ ÜRETİYOR

Börek, baklava, mantı, erişte ve Tatar böreğini üretimi yaptığını ifade eden kadın girişimci Turan, kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcama yaparak açtığı iş yerinin 6 aydan bu yana hizmette olduğunu söyledi.

“GELEN SİPARİŞE GÖRE HAREKET EDİYORUZ”

Turan iş yerindeki bir gününü şöyle anlattı: “Ben sabah saat 07.30’da dükkanı açıyorum. Her sabah 'Bismillah' diyerek sağ ayakla içeri gireriz, hamur işlerini hazırlamaya başlarız. Su böreği, mantı, baklava, erişte ve tatar böreği çeşitleri yapıyoruz. O gün ne sipariş geldiyse onu çıkartıyoruz.

ÜRÜNLERDE KATKI MADDESİ YOK

Buradaki hiçbir ürünümüzde katkı maddesi yok. Evimizde nasıl yapıyorsak burada da aynı şekilde yapıyoruz. Kadın isterse, çalışırsa yapar. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştığın zaman kazanamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün kadınların kendine özgü bir meziyeti vardır.

"CESARET ETMEK ÖNEMLİ"

Önemli olan cesaret edip onu ortaya dökebilmek bir de çalışmak. Kadınların kendindeki başarıyı görmek çok önemli. Çalışmakla insan yıpratmaz aksine çalışmak insanı ayakta tutar. Kadınlara önerim korkmasınlar, cesaret etsinler. Yeter ki kendilerine güvensinler. En büyük desteği eşim çocuklarım ve gelinimden alıyorum. Erzurum’a böyle bir lezzet kazandırdığım için çok mutluyum.” diye konuştu.

Kadınların iş dünyasındaki başarıları, bulundukları toplumda özendirici etki yaratarak, bir iş fikri olan diğer kadın girişimcileri de harekete geçiriyor.