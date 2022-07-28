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    Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor

    Erzurum'da tohum desteği ve yağış bereketiyle hububat hasadından yüzde 60 artış beklendiği açıklandı.
    • 28.07.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:54
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    Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor

    Şehirde hayvancılık ve tarım önemli geçim kaynağı olarak faaliyet gösteriyor.

    Erzurum'da, nüfusunun yüzde 45'i geçimini tarım ve hayvancılık sektöründen sağlıyor. Kent, büyükbaş ve küçükbaştaki toplam 1 milyon 760 bin hayvan, 133 bin arı kolonisi varlığıyla hayvancılıkta önemli bir konumda bulunuyor.

    Kentte, 350 bini işlenmiş 480 bin hektar tarım alanı bulunuyor. Erzurum'da, buğday, yem bitkisi, patates, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, meyve ve sebze çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

    AA'nın haberine göre, işlenen tarım alanlarının 250 bin 525 hektarı tarla bitkileri, 1952 hektarı meyve, 1093 hektarı sebze ve 96 bin 432 bin hektarı nadas alanlarından oluşuyor.

    Hububat rekoltesinde yüzde 60 verim artışı

    Erzurum'da, hem devletin sağladığı destekler hem de ilkbahar yağışlarıyla bu yıl hububat rekoltesinde yaklaşık yüzde 60 verim artışı bekleniyor.

    Erzurum'da hububatta yüzde 60 artış bekleniyor VİDEO

    Erzurum

    Sertifikalı tohum desteğiyle yüksek verim öngörülüyor

    İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum'da henüz hububat hasadın başlamadığını ancak geçen yıla oranla önemli artış beklediklerini söyledi.

    Buğday hasadının ağustos ayının başı yapılacağını ifade eden Akar, "Bu yıl çok şükür özellikle yıl boyunca etkili olan yağışlar sayesinde tüm ekim, kaba yem ve mera alanlarımızda çok iyi sonuçlar bekliyoruz. Saha gözlemlerimiz ve tarla kontrollerimizde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı." dedi.

    Horasan bölgesinde çok az bir arpa hasadının yapıldığını dile getiren Akar, ağustos ayında hububatta bereketli bir sezon beklediklerini bildirdi.

    Erzurum

    "Devlet 'sen yeter ki üret, ben alım garantisi veriyorum' diyor"

    Erzurum'da 1,5 milyon dekar hububat ekim alanının bulunduğunu kaydeden Akar, şöyle devam etti:

    "Buğdayda geçen yıl yaklaşık 1 milyon dekar alanda 110 bin ton civarında verimimiz varken şu anda bu alanlarda en az 180 bin ton bandında bir rekolte bekliyoruz. Özellikle hububat alanlarında yüzde 60'ın üzerinde verim artışı bekliyoruz. Çiftçimiz kazandıkça, zarar etmediği sürece ekimini yapar. Devlet 'sen yeter ki üret, ben alım garantisi veriyorum' diyor. Çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde herhangi bir ürünü alıp ona gerekli katkıyı sağladığını düşünüyorum."

    Erzurum

    Tohum desteği verildi

    İlkbaharda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tohum desteğinin hububat üretimindeki katkısına işaret eden Akar, son 3 yılda çiftçiye 2 bin 150 ton buğday, 1.300 ton yem bitkisi tohumluğu dağıttıklarını anlattı.

    Erzurum

    Erzurum


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