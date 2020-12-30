Erzurum'da kadın girişimcilerden, yöresel ürün atağı

Erzurum'da kooperatif kuran 7 girişimci kadın, yaptıkları iş birlikleri ile hem yöresel ürünleri ekonomiye kazandırdı hem de istihdama katkı sağladı.

Başkanlığı'nı Zeynep Polat'ın yaptığı ve tamamı kadın üyelerden oluşan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk yıllarında 1'er ton pekmez, bal ve kuru fasulyeyi çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticiden alarak satışa sunmayı başardı.

BAL, PEKMEZ İLE KURU FASULYE ÜRETİMİ

İlk etapta Erzurum'un yöresel ürünleri bal, pekmez ile kuru fasulye üretim ve pazarlamasını faaliyet alanı olarak belirleyen kadınlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Esker A.Ş. ile de iş birliği yaptı.

Zeynep Polat başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Uzundere ilçesinde modern pekmez üretim tesisi bulunan Esker A.Ş. ile iş birliği sonrası pekmez üretimi için yöredeki dut yetiştiricileriyle irtibata geçti.

ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ

Bir taraftan da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu'nun danışmanlığında bal üretimi konusunda arıcılıkla uğraşan üreticilerle görüştü. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticilerden aldıkları numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında test ettirdikten sonra 40 arıcıdan bal almaya karar verdi.

Pandemiye rağmen yaz mevsimine kadar çalışmalarını sürdüren kadınlar, temmuz ayı itibarıyla dut alımına başlarken, ağustosta başlayan hasatla belirledikleri üreticilerden de bal topladı.

Tesislere götürülen dutlar birçok işlemin ardından pekmeze dönüştürüldü. Görevliler tarafından yaklaşık 1 ton pekmez şişelenerek kadın kooperatifi yöneticilerine teslim edildi. Aynı tesislerde 1 ton bal şişelenerek kooperatif mağazasında satışa sunulmak üzere hazırlanırken, 1 ton Hınıs kuru fasulyesi de paketlendi.

BAL-PEKMEZ KARLI KUTLAMA

Aralık ayı olmasına rağmen pekmez üretimini inceleyerek şişelere dolum da yapan kadınlar, ilk ürünlerini satışa sunacak olmanın heyecanı yaşadı. Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu'yla birlikte şişelere dolumu yapılan balları da inceleyen kadın girişimciler, başarılarını kar üzerine döktükleri bal ve pekmezi kaşıklayarak kutladı.

AMACIMIZ KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIMINI SAĞLAMAK

Polat, amaçlarının kadının iş gücüne katılımını sağlamak, üretime teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Polat, "7 kadın birleşerek altyapıyı oluşturduk ve faaliyet alanını belirledik. Yaptığımız temaslar neticesinde 12 Aralık 2019'da kurulumu tamamladık. Yöresel gıda ürünleri üzerine çalışmaya karar verdik. Bal, pekmez ve kuru fasulyeyi çalışacağımız ürünler olarak belirledik.”