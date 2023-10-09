Erzurum’da mor patates ekimi için ilk adım atıldı Türkiye'de sayılı illerde yetiştirilen mor patates faydaları saymakla bitmeyecek bir ürün. Erzurum da bu ürünün topraklarına uyumunu araştırdı.

İHA

Türkiye genelinde üreticiler katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışıyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde; Erzurum Ticaret Borsası da kentte önümüzdeki sezon mor patates ekimi kararı alındı.

Erzurum'da boya ve kozmetikte de kullanılan mor patatesin üretimi konusunda ilk adımlar atıldı.

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu ve Başkan Yardımcısı Vijdan Çelebi Yalçın’ı Erzurum’da misafir eden Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, bu ürünlerin üretiminin yapılmasına rehberlik yapmalarını istedi.

Üretim sahası incelendi

Kadın üreticiler Erzurum’un Pasinler İlçesine götürülerek ilçedeki tarlaların verimini ve toprak kalitesini yerinde anlattı. İlçede yapılan fizibilite çalışmalarının neticesinde Erzurum ilinde mor patates üretiminin verimli olacağı görüşünde ortak karar alındı.

Mor patates yöre kadına anlatıldı

Hayriye Kuşçu, mor patatesi yöre kadınlarına anlatarak şu bilgileri verdi:

Mor patatesin antioksidan etkisi bitkiye rengini veren antosiyanin pigmentinden gelir. Bitkilere mor, kırmızı, mavi rengini veren antosiyanin pigmenti mor patateste normal patatese kıyasla 4 kat daha fazla bulunur. Öyle ki doğada bu kadar yüksek antosiyanin içeren başka bir bitkiye rastlamak zordur. Mor patatesin sağlığa pek çok faydası bulunur ve bu faydalar genelde içeriğindeki yüksek antosiyanin içeriğiyle ilgilidir.

Mor patatesin faydaları neler

İçeriğindeki çeşitli polifenoller sayesinde mor patates kansere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda kanser hücrelerini öldürebilir.

Mor patatesin kanser üzerindeki etkisiyle yapılan incelemeler laboratuvar çalışmalarına dayansa da prostat, göğüs, kolon gibi kanser türlerine karşı savaşmada etkili rol oynadığı düşünülüyor.

Yüksek potasyum ve antosiyanin içeriği sayesinde mor patates tansiyon düşürücü etkiye sahip.

Yapılan bir çalışmada 4 hafta boyunca mor patates tüketimi kan basıncında 4 mm Hg düşüşe yol açtı. Ayrıca 14 gün boyunca tüketimiyle de damar sertliğini azalttığı saptandı, bu da mor patatesin kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösteriyor.

Düzenli mor havuç tüketimi karaciğer yağlanmasını önler ve alkole bağlı karaciğer hasarını da azaltıyor. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan insanlarla yapılan bir çalışmada 44 gün boyunca her gün 120 ml mor patates suyu içenlerin yüksek karaciğer değerlerinin ortalama olarak yüzde 20 azaldığı görüldü.

Tüm patates çeşitleri karbonhidrat kaynağıdır ve kan şekeri düzeyini artırır. Fakat diğer patates çeşitlerine kıyasla mor patates, içerdiği polifenoller sayesinde kan şekerini hızlı yükseltmez. Böylece sarı/beyaz patates yerine mor patates tüketmek kan şekeri düzeylerini iyileştirebilir.

Siyanidin açısından zengin olan mor patates bağırsakta bifidobacterium ve lactobasillus cinsi probiyotik bakterilerinin çoğalmasını ve kısa zincirli yağ asidi üretiminin artmasını sağlayarak bağırsak mikrobiyatasını iyileştirir, böylelikle bağışıklık için de son derece etkilidir.

Mor patates yüksek düzeyde A vitamini içerir, böylece yaşlanmaya bağlı göz hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)