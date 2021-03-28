Koronavirüs döneminde meslek liseleri farkını ortaya koyarak üretime devam etti ve böylelikle hem öğrenciler pratiklerini geliştirdi hem de okullar kazanç elde etti.

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pandemide üretilen maskeler, Nahçıvan'a ihraç edilmeye hazırlanıyor.

Okul Müdürü Çiğdem Hopur, "İlimizde maske üreten meslek liseleri arasında yurt dışına açılacak olan ilk okuluz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Prensipte anlaştık ve ihraç için gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Lisede pandemi süreci boyunca üretilen maskeleri Nahçıvan'a ihraç edilmesi üzerine Iğdır'da ithalat ve ihracat yapan şirket yetkilileriyle ilk görüşmeyi yaptıklarını belirten lisenin müdürü Çiğdem Hopur, okulda öğrenciler tarafından üretilen tek kullanımlık maske ve tulumların örneklerinin beğenildiğini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Erzurum'daki meslek lisesi Nahçıvan’a maske ihraç edecek VİDEO

"1.2 MİLYON MASKE ÜRETTİK"

Pandemi sürecinde 1 milyon 200 binden fazla maske ürettiklerini belirten Hopur, şöyle konuştu:

“ERZURUM’DA İLKİZ”

"Erzurum'da ilk defa meslek liseleri tarafından üretilen maskeleri ihraç edebilen okul olduk. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un talimatı üzerine koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren maske üretimine devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile yarı otomatik bir maske makinesi ve ultrasonik maske lastik basım makinası aldık. Öğrencilerimizle birlikte geçen yıl marttan bu yana tam 1 yıldır aralıksız olarak maske üretiyoruz.

TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK VE TULUM ÜRETİMİ DE YAPIYORUZ

Tabii bizim üretimimiz sadece maske üzerine değil. İhtiyaç duyuldukça tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi de yapıyoruz. Özellikle pansiyonlu okullarda ve yemekhaneli olan bazı devlet kurumlarında tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi de yapıp döner sermaye kapsamında satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sadece Erzurum'da kullanmadık. Bugüne kadar ürettiğimiz maskeleri Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Kars gibi birçok ile gönderdik. Türkiye'de özellikle Bursa, İstanbul ve Konya okulların yaptığı yurt dışı ihracatı biz de ilimize yakın olan Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, İran gibi ülkelere neden yapmayalım dedik ve arayış içine girdik.

NAHÇIVAN’A İHRACAT YAPAN ŞİRKETLERLE GÖRÜŞTÜK

Iğdır'daki bağlantılarımızın ardından geçen gün bölgeye giderek Nahçıvan ile ihracat ve ithalat yapan şirket yetkilileriyle görüştük. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Ürettiğimiz pamuklu ve tek kullanımlık cerrahi maskelerden numuneler götürdük. Nahçıvan'da eczaneler, havaalanları ve otogar gibi maske satışı yapabilen noktalara maske örneklerimiz ulaştı ve geri dönüşlerin gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim."

“GÜNLÜK 10 BİN MASKE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ”

Siparişe göre maske üretim kapasitelerini artırdıklarını söyleyerek pandemi sürecinde toplamda elde edilen kazancı da açıklayan Hopur, "Günlük maske üretim kapasitemiz siparişle doğru orantılı. Önce eğitim verdik sonrasında da maske üretimi sürdü. Özellikle ultrasonik maske yapıştırma makinasını kullanılabilen öğrenciler ve sanayi tipi dikiş makinalarını kullanan öğrencilerle birlikte maske üretebilen 30 öğrenciye sahibiz.

CİROMUZ 1 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Siparişe göre günlük 10 bine kadar maske üretebiliyoruz. Şu anda 2020 yılında döner sermaye ciromuz 986 bin 283 lira. Neredeyse 1 milyon liraya yaklaştık." diye konuştu.