Erzurum'un çorak toprakları fidanlarla vahaya dönüştü

Orman yangınlarının ardından ağaçların değerinin daha çok anlaşıldığı bir ortamda Erzurum'dan, ağaçlandırma çalışmalarının yarattığı vaha etkisi ile ilgili güzel bir haber geldi.

Erzurum'da 5 yıl önce ekilen ağaçlar, kıraç toprakları yeşillendirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince "daha yeşil Erzurum" hedefiyle Yakutiye ilçesinde Umudum Mahallesi'ndeki 142 hektarlık kıraç ve çorak araziye 5 yıl önce dikilen 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı, bölgeyi yeşil vahaya çevirdi.

DİKİLEN 72 BİN SARIÇAM VE 3 BİN HUŞ FİDANI, 5 YIL SONRA BÖLGEYİ YEŞİLE BOYADI

2016'da başlatılan Umudum Ağaçlandırma Uygulama Projesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı, 5 yıl sonra büyüyerek bölgeyi yeşil renge bürüdü.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli, bölgeye giderek ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu.

“SAHADAKİ YÜKSEK BAŞARI ORANINDAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ”

Bölgeye eskavatörle 109 kilometre meyilli arazide teras yapıldığını aktaran Ayatay, "2016'dan beri yapılan koruma ve bakım çalışmaları ile saha kendini kurtarmış olup, sahanın başarı oranı yüzde 100'e yakındır. Ağaçlandırma çalışması yapılan bu sahanın yanında vatandaşın kullandığı mera sahalarında Mera Islah Projesi çalışmaları kapsamında hayvan barınağı da yapılmıştır. Sahadaki yüksek başarı oranından dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.