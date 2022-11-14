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    ESK, et fiyatları için yeni bir adım attı

    ESK karkas alım fiyatlarını güncelleyerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatlarını artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:04
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    ESK, et fiyatları için yeni bir adım attı

    Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatlarını güncelledi.

    ESK, internet sitesinde yaptığı duyuruda, "Kurumumuzun büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatları güncellenmiştir." dedi.

    Büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatları artırıldı

    ESK açıklamasında, "Piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/kg, 3. kalite 85 TL/kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/kg, toklu 88 TL/kg şeklinde artırılmıştır.

    "Kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede"

    Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.

    ESK

    ESK

    ESK

    ESK


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