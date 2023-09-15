ESK küçükbaş karkasta ihracat yetkisini kullanmayacak Et ve Süt Kurumu, sitesinden bir metin yayınlayarak, küçükbaş karkasta ihracat yetkisinin kullanılmayacağını açıkladı.

AA

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum oluşmadığı için küçükbaş karkasta ihracat yetkisinin kullanılmayacağını belirtti.

ESK, piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum olmadığını belirtmekle birlikte fiyat hareketlerinin takibinin devam edeceğini de açıklamasına ekledi.

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu bilgiler ifade edildi:

Kırmızı et piyasasının regülasyonu çalışmalarımız kapsamında, Ticaret Bakanlığı'ndan 2023 sonuna kadar alınmış bir küçükbaş karkas eti ihracat yetkisi olmakla beraber, piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum oluşmadığı için ihracat yetkisi kullanılmayacaktır.

"Piyasa fiyatları yakından takip ediliyor"

Açıklamada, piyasa fiyatlarının yakından takip edildiği, hem üreticiyi hem tüketiciyi gözetecek uygulamalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)