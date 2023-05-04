ESK'dan fiyatlara yeni müdahale! Şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapılacak Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Şarküteri üretimi yapan firmalara da ESK tarafından karkas satışı yapılacak.

AA

Kırmızı etteki fiyat artışı gıdadaki enflasyonu artıran en önemli kalem olarak karşımızda duruyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) daha önce marketlere, sonra da kasaplara et temini yapacağını ve besi çiftlikleri formülünü açıklamıştı.

ESK şimdi de kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, mayıs sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satışı yapacağını duyurdu.

Karkas et 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvandan sağlanacak

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara ay sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) satışı yapılacak.

Karkasların satış fiyatı canlı hayvanda KDV hariç kilogram başına 90 lira

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların satış fiyatı canlı hayvanda KDV hariç kilogram başına 90 lira olurken, satışla ilgili detaylar Kurumun internet sitesinde yayınlanan "Canlı Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilecek Karkas Satış Usul ve Esasları" metninde belirtildi.

Başvuru şartları

Başvurular yarın saat 17.00'ye kadar ESK Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Kurumdan daha önceki satışta canlı büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmalar başvuru formu ve kesim sözleşmesini imzalayarak müracaat edecek olup, satış usul ve esaslarında belirtilen diğer belgeleri tevdi etmeyecek. İlk defa başvuruda bulunan firmaların ise satış usul ve esaslarında belirtilen evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekecek.