ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama

Son günlerde et piyasasında gözlelenen fiyat dalgalanmaları hakkında, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Yıl sonu, Ramazan öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi de kapsayacak şekilde tedarik planlarının yapıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi;

"KAMOYUNU BİLGİLENDİRME İHTİYACI DOĞDU"

Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkân ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

"ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz (ESK) tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır.

"KARKAS ETLER ULAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir.

"REGÜLASYON FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.