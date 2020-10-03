Eski dev gemiler, geri dönüştürülüp tekrar ekonomiye kazandırılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'ne getirilen hizmet süresini tamamlamış gemilerden, yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin ton demir elde edilecek.

Birçok farklı amaçla kullanıldıktan sonra İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'ne getirilen hizmet süresini tamamlamış gemiler, jilet, inşaat demiri, yassı mamulü olarak ekonomiye kazandırılıyor.

“EYLÜL AYI SONUNDA EKONOMİYE 300 BİN DOLAR KATKI SAĞLADIK”

Son dönemde, savaş gemileri, tanker gemisi, turizm alanında hizmet veren büyük kruvaziyer gemilerinin geldiğini anlatan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, eylül ayı sonunda ekonomiye 300 bin dolar katkı sağladıklarını ve yıl sonunda 1 milyon 100 bin ton demir üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

ESKİ GEMİLER JİLET OLUYOR

Tankerden yük gemisine, cruise gemisinden savaş gemisine, farklı türdeki gemi parçalarının yüzde 80'i demir çelik sanayinde kullanılıyor. 22 gemi söküm firmasının bulunduğu bölgede, şimdiye kadar 700 bin ton demir üretildi.

Gemiler kimi zaman armatörler, kimi zaman da gemi söküm firmaları tarafından tersaneye getirilerek, uzman kişiler tarafından parçalanıyor. Geminin pruvasından başlayıp, pupaya kadar söküm işlemi devam ediyor.

BİR GEMİ 6 AYA SÖKÜLÜYOR

Bir geminin söküm işlemi ortalama 6 ay sürüyor. Gemilerin parçalarından jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü üretiliyor.

GEMİLER GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN SIRADA BEKLİYOR

Firma çalışanları, armatörlerin gemilerini geri dönüşüme getirmek için sırada beklediğini söylüyor. Pandemi sonrasında bölgeye dev kruvaziyer gemilerinin geldiğini söyleyen Kamil Önal, "Gemileri geri dönüştürerek, demir çelik hammaddesi olarak ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu yılın başında toplam 95 gemi geldi. Şimdiye kadar 700 bin ton civarında demir üretildi. Yıl sonunda ulaşmak istediğimiz hedef 1 milyon 100 bin ton.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE KRUVAZİYER GEMİLER DAHA ÇOK GETİRİLMEYE BAŞLANDI

Pandemiden önce, kruvaziyer gemileri pek fazla gelmiyordu. Cruise gemileri, Aliağa'ya daha çok gelmeye başladı. Şu anda 5 tane kruvaziyer gemisi var. Ciddi anlamda büyük gemiler bunlar. Arkasından 3 adet daha gemi gelecek.

Sektörümüzde yaklaşık 2 bin 500 çalışanımız var. Eylül ayı sonu itibariyle ekonomiye 300 milyon dolar civarında katkı sağladık. Yüzde 80'i demir çelik sanayinde kullanılıyor." dedi.