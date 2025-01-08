Eskişehir, havacılık ve savunma sanayii ihracatı ile öne çıktı

AA

Eskişehir'den 514 milyon dolarlık havacılık ve savunma sanayii ürünü ihraç edildi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 2024'te 514 milyon dolarlık havacılık ve savunma sanayii ürünü ihraç etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bir açıklama yaparak Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayiindeki başarılarına devam ettiğini belirtti.

"ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN İHRACAT ARTTI"

Eskişehir'den toplam 1 milyar 577 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği aktaran Küpeli, dünyadaki zorlu ekonomik koşullara rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü ifade etti.

Küpeli, kentin havacılık ve savunma sanayiindeki ihracat artışına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

TİM verilerine göre 2023 yılında 436 milyon dolar olan havacılık ve savunma sanayii ihracatımız 2024 yılında yüzde 18 artışla 514 milyon dolara çıktı. Bu rakam yıllık toplam ihracatımızın yüzde 33'ünün havacılık sektöründen yapıldığını gösteriyor. Havacılık sektöründeki kuruluşlarımız dünyanın önde gelen en büyük sivil ve askeri havacılık firmalarına başarıyla üretim yapmaya devam ediyor.

"SAVUNMA SANAYİİ İHRACATINDA ESKİŞEHİR ÖNE ÇIKTI"

Her geçen yıl hem ihracatımız artıyor hem de üretilen parça ve iş sayısı büyük bir hızla artıyor. Eskişehir'deki özellikle havacılık sanayisindeki gelişmiş ana ve yan sanayi ilişkisi, nitelikli ve kalifiye iş gücü, gelişmiş makine ve ekipman altyapısı, eğitim kurumlarının varlığı bu alandaki yeni yatırımlar konusunda Eskişehir'in öne çıkmasında büyük rol oynuyor.

HAVACILIK İHRACATINDA 3. İL

Nadir Küpeli, Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayiinde Ankara ve İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan 3'üncü il olduğunu vurguladı.

Söz konusu kentlerin Türkiye'nin savunma sanayii ve havacılık sektöründeki toplam ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiğine değinen Küpeli, şu ifadeleri kaydetti: