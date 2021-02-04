Eskişehir ve Konya'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale ediliyor

Eskişehir ve Konya'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale ediliyor

Eskişehir ve Konya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işlerinin ihale duyuruları yapıldı.

Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

KAPALI ZARF TEKLİF USULÜYLE

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

ESKİŞEHİR'DEKİ İHALE BEDELİ 12.1 MİLYON LİRA

Eskişehir'deki ihalenin keşif bedeli 12 milyon 148 bin 110 lira, geçici teminat bedeli ise 364 bin 443 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

KONYA'DAKİ İHALE BEDELİ 3.6 MİLYON LİRA

Konya'daki ihalenin keşif bedeli 3 milyon 6 bin 900 lira, geçici teminat bedeli ise 90 bin 207 lira olarak ilan edildi.

İHALELERİN TARİHİ

Eskişehir'deki ihale 22 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da, Konya ihalesi ise 26 Şubat Cuma saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.