Petrol
93.29
-3.55%
Euro
18.0683
-0.48%
Dolar
18.1039
0.10%
Altın
1.011
-0.43%
Borsa
3064
1.46%
Bitcoin
391.500
-0.94%
BTXN Coin
5.50
0.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi

    Türkiye'de madencilik alanında arama çalışmaları sürerken Eskişehir'den 20 bin onsluk altın kaynağının tespit edildiğine dair bilgi geldi.
    • 22.08.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi

    Eskişehir'de Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

    AA'nın haberine göre, Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

    "20 bin onsluk altın kaynağı var"

    Yapılan keşif, Koza Altın AŞ, tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Eskişehir'de tespit edilen altın kaynağı ile ilgili KAP'de yayınlanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

    "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #1

    16 bin ons altın üretilebilecek

    Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır."

    "2022 yılında ciroya 500 milyon lira katkı"

    KAP'a bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon lira katkı sağlayacağı belirtildi.

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #2

    Sondaj hızlandı

    Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #3

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #4

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #5

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #6

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #7

    Eskişehir de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi #8


    İlginizi Çekebilir

    Aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi
    Yaşam

    Aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören
    3. Sayfa

    Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir