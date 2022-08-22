Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı keşfedildi

Türkiye'de madencilik alanında arama çalışmaları sürerken Eskişehir'den 20 bin onsluk altın kaynağının tespit edildiğine dair bilgi geldi.

Eskişehir'de Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

AA'nın haberine göre, Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

"20 bin onsluk altın kaynağı var"

Yapılan keşif, Koza Altın AŞ, tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Eskişehir'de tespit edilen altın kaynağı ile ilgili KAP'de yayınlanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.





16 bin ons altın üretilebilecek

Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır."

"2022 yılında ciroya 500 milyon lira katkı"



KAP'a bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon lira katkı sağlayacağı belirtildi.

Sondaj hızlandı

Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.