Petrol
112.01
-0.39%
Euro
17.3893
0.01%
Dolar
16.6908
0.32%
Altın
977.94
0.51%
Borsa
2414
0.51%
Bitcoin
321.908
-4.68%
BTXN Coin
6.43
-2.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Eskişehir’de 250 gram ekmek 5 lira oldu

    İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası'nın, 200 gram ekmeğin 4 liraya, 250 gramın ise 5 liraya çıkarılması talebi onaylandı. Zamlı ekmek fiyatı Kurban Bayramı’nın ardından uygulanacak.
    • 30.06.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de 250 gram ekmek 5 lira oldu

    Eskişehir İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin, 200 grama düşürülerek 4 liraya çıkarılmasına ilişkin zam talebini, Ticaret Odası meclisine sundu.

    Meclis, gündeme alınan zam talebini kabul ederken, ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseldi.

    250 gram ekmek 5 lira

    İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin, 200 grama düşürülerek 4 liraya çıkarıldığını, 250 gram ekmeğin ise 5 liradan satılacağını duyurdu.

    Eskişehir’de 250 gram ekmek 5 lira oldu #1

    “Zam yapmak zorunda kaldık”

    Zamların Kurban Bayramı’nın ardından uygulanmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, “Fırıncı esnafını ham maddesine gelen zamlar karşısında ticaretimizi devam ettirebilmemiz için ekmeğe zam yapmak zorunda kaldık. Bu aldığımız fiyat tarifesi Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olmak şartıyla, değerli oda başkanlarımızın ricası ve fırıncı esnafının fedakarlığıyla yeni tarife, Kurban Bayramı sonu itibariyle geçerli olacaktır.” denildi.


    İlginizi Çekebilir

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!
    Btcrobo

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!

    Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...
    Medya

    Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...

    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı
    Yaşam

    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

    Görüş Bildir