Eskişehir'de boş tarlalara meyve fideleri dikiliyor

Türkiye genelinde boş arazilere çeşitli ürün ekimleri yapılırken Eskişehir'deki boş tarlalar da "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında meyve ile bereketleniyor.

"Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı.

62 ÇİFTÇİYE YÜZDE 75 HİBE İLE 19 BİN 670 ADET MEYVE FİDANI DESTEĞİ VERİLDİ

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı.

Üç ilçede atıl durumda bulunan arazinin üretime kazandırıldığı projenin Sarıcakaya ayağının gerçekleştirilmesi için ilçede fidan teslim ve dikim töreni düzenlendi.

"AMACIMIZ ÇİFTCİLERİMİZİN DAHA FAZLA GELİR ELDE ETMESİ"

Sarıcakaya’da gerçekleştirilen törene katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Ender Muhammed Gümüş yaptığı konuşmada, “Projemizin birinci ayağını iklimsel şartları dikkate alarak geçtiğimiz günlerde Mihalıççık ilçemizde kiraz fidanı temini ve dikimiyle gerçekleştirdik. Bugün Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizdeki çiftçilerimize yüzde 75 hibeyle bu bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun olan Trabzon hurması ve erik fidanlarının teslimini ve dikimini gerçekleştireceğiz. Toplam bütçesi yaklaşık olarak 500 bin lira olan projemiz kapsamında 3 ilçede toplamda kullanılmayan atıl durumdaki 431 dekar alan tarıma kazandırılacak ve 62 çiftçimize toplamda 19 bin 670 meyve fidanı teslim edilerek dikimi yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı olan Sarıcakaya tarım arazilerinin yüzde 23’ü, Mihalgazi’nin yüzde 40’ı şu an tarımsal amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Bizim arzumuz bu arazilerin tamamının ekonomiye, tarıma kazandırılması ve çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesidir." dedi.

"ARAZİLERİMİZİ ALTERNATİF ÜRETİME YÖNLENDİRMEK GEREKİYOR"

Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam ise, “İl Tarım Müdürlüğümüze böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda yaptığım gözlemle hem Trabzon hurmasının hem siyah incirin hem de hünnapın bu topraklar için iyi bir alternatif ürün olduğunu gözlemledim. Bizim verimli ve kıymetli arazilerimizi alternatif üretime yönlendirmek gerekiyor. Bu projeye ilgi duyan arazilerini kıymetlendirmek, değerlendirmek isteyen değerli çiftçilerimize, İlçe Tarım Müdürümüze, projeye katkı sağlayan diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber hasat törenini de yaparız.” diye konuştu.

MEYVE FİDANLARI TESLİM EDİLDİ VE DİKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından Sarıcakaya’da 29 çiftçiye 184 dekar alanda dikilmek üzere 4 bin adet erik, 3 bin 360 adet Trabzon hurması olmak üzere toplam 7 bin 660 adet meyve fidanı; Mihalgazi’de 24 çiftçiye 126 dekar alana dikilmek üzere 2 bin 20 adet erik, 3 bin 30 adet Trabzon hurması olmak üzere toplamda 5 bin 50 meyve fidanı yüzde 75 hibe ile teslim edildi. Törenin ardından Mihalgazi ilçesinden bir çiftçimizin bahçesine geçilerek, hazırlanan dikim alanına fidan dikimlerinin gerçekleştirilmesine destek olundu.